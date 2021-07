Paide riigigümnaasium alustab kooliaastat ajutistes ruumides

Paide Posti tänava koolimaja uhke fassaad varjab tegemata sisetöid, nii et Paide riigigümnaasiumil puudub igasugune võimalus sinna 1. septembriks sisse kolida.

"Hoone valmimise tähtaja edasilükkamine on tingitud eelkõige sellest, et meie partneril, Megaron-E AS-il on olnud raskusi ventilatsiooniagregaatide tarnega. Sellest tulenevalt ei ole võimaik 1. septembril kahjuks õpilastel sinna kooli minna," selgitas RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. "Üldiselt on meie partner pingutanud kõik selleks, et graafikus püsida," lisas ta.

"Loomulikult me lootsime, et 1. septembril saame alustada siin, aga eks me jätkame nii nagu siiamaani oleme kolm aastat käinud Järvamaa kutsehariduskeskuse asenduspindadel. Ja seal on korralikud õppimisruumid olemas, nii et alustamata ei jää," ütles gümnaasiumi direktor Margo Sootla.

Riigi kinnisvaraettevõtte portfellis pole rohkem objekte, mida ähvardab valmismistähtaja edasilükkamine, kuigi probleeme ehitusmaterjalide ja seadmete tarnetega on mujalgi.

"Hetkel ei ole me pidanud teistes lepingutes tähtaegu muutma. Projektimeeskonnad tegelevad igapäevaselt nende küsimustega, et leida kompromisse ja võimalikke lahendusi selleks, et objektid valmiksid tähtaegselt. Aga veel õnneks ei ole läinud nii, et oleks pidanud valmimistähtaegu muutma," kinnitas Mäger.