Paides valmis 250 õpilaskohaga riigigümnaasiumi hoone

Paides sai valmis 250 õpilasele mõeldud riigigümnaasiumi hoone. See tähendab ühtlasi, et 111 aastat tagasi valminud ajalooline tütarlastegümnaasiumi maja sai päästetud ja Järvamaa ainsa riigigümnaasiumi õpilased said alustada õppetööd võimalikest parimates tingimustes.

1910. aastal alustas Paides Posti tänav 12 tööd Saksa tütarlaste eragümnaasium. 1964. aastast olid seal raamatukogu ja pioneeridemaja. Kuid 2001. aastal maja hüljati. Alles pärast aastaid kestnud vaidlusi jõudsid kohalikud poliitikud kokkuleppele haridusministeeriumiga, et Vallimäe nõlval paiknevas punastest tellistest koolihoones peab olema Paide riigigümnaasiumi uus kodu.

"Me oleme täna selle uue osaga, mis on väga hästi arhitektuurselt liidetud, selles samas 1910. aastas tagasi ja gümnaasium on tagasi selles kohas, kus ta alguse sai," rääkis kooli direktor Margo Sootla.

"Tahame kindlasti usaldada oma õppijaid, et nad teavad, mida nad valivad, ja ma loodan, et see ruum ka, mis on valmis saanud, neid valikuid ka toetab. Selles ruumis on seda kohta, kus me näitame välja, et me usaldame oma õpilasi ja nad saavad siin majas vabalt tegutseda nagu nad tegutsevad oma kodus," lisas direktor.

Sisse koliti neli kuud pärast koolimaja ametlikku valmimistähtaega, kuna heitlikul koroonaajal tekkisid ehitajal tarneraskused. Maja avapeoni loodetakse jõuda kevadel.