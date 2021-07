Scarlett Johansson kaebas Disney kohtusse

USA filmistaar Scarlett Johansson kaebas neljapäeval meediafirma Disney kohtusse. Näitleja väidab hagis, et tema lepingut rikuti, kui Disney suunas tema osalusega filmi samal ajal nii kinno kui ka voogedastusse.

Disney avaldas filmi "Black Widow" ("Must Lesk") filmi oma voogedastuse platvormil Disney + samal ajal, kui film kinno jõudis.

Johansson väidab hagis, et tal oli firmaga kokkulepe, et film jookseb algul ainult kinodes. Johansson väidab, et tema palk sõltus suures osas kinopiletite müügikasumist.

Disney pressiesindaja sõnul ei ole Johanssoni hagil mingit tähtsust. "See on kurb, et Johansson ei pane tähele ülemaailmset koroonaviiruse epideemia mõju," ütles pressiesindaja.

Pressiesindaja väitis, et ettevõtte järgis täielikult Johanssoni lepingut.

""Black Widow" avaldamine Disney + -s suurendas tema võimet teenida täiendavat hüvitist lisaks 20 miljonile dollarile, mis ta seni on saanud," ütles pressiesindaja.

Johanssoni hagis märgitakse, et Disney juhtide Robert Igeri ja Bob Chapeki aastapreemia on seotud Disney +-i eduga.

Disney hakkas filme korraga avaldama nii Disney +-s kui ka kinodes koroonaviiruse epideemia tõttu. Samuti tahab Disney edendada oma voogedastuse platvormi, teatas The Wall Street Journal.

Disney suurim konkurent WarnerMedia teatas juba eelmise aasta lõpus, et kõik firma filmid avaldatakse korraga nii kinodes kui ka voogedastuse platvormil. WarnerMediale kuulub HBO Max.

"Black Widow" teenis kinopiletite müügist umbes 320 miljonit dollarit. Disney + platvormil maksab film 30 dollarit. Seal teenis film umbes 60 miljonit dollarit.