Pikk kuivus on seenemetsas oma töö teinud

Pikk põud on läbi saanud ja tihedad vihmasajud annavad lootust juba seenele minna. Põud on samas oma töö teinud.

"Aktuaalne kaamera" külastas mükoloog Veiko Kastanjega Tallinna külje all asuvat metsatukka, kus tavaliselt leidub sel ajal juba rohkelt erinevaid söögiseeni. Pikk põud on aga oma töö teinud.

"Reeglina sellel ajal ja selles metsas on olnud vähemalt pilvikuid, tatikuid või narmasnutte, aga tundub, et praegu on tõesti kas siis vihma liiga vähe sadanud või on pikk kuiv seeneniidistikule kurja teinud," tõdes Kastanje.

Tema sõnul on siiski harv selline olukord, et juuli lõpus, augusti alguses on korvis ainult nuga ja seeneraamat.

"Selliste pikkade kuivade, põuaste perioodidega mingite liikidega võib viljakehade moodustumine oluliselt nihkuda ühes või teises suunas. Eelmisel aastal kuuseriisikad tulid välja praktiliselt kuu aega hiljem. Mida reeglina ei näe, et inimesed käivad septembri keskel kuuseriisikaid korjamas," rääkis Kastanje.

Seeni süüa Kastanje ise ülemäära ei armasta. Paar lemmikut tal siiski on.

"Tegelikult ma söön neid küll, paar korda aastas ma söön suurt sirmikut ja vahel, kui ma leian tõesti ilusaid metsšampinjone, siis mingisuguse lihatoidu juurde sobivad need ka hästi, aga enamik seeneliike lihtsalt ei maitse mulle," rääkis mükoloog.

Ainult korvi ja noaga näeb Kastanjet metsas harva. Tavaliselt on tal kaasas ka statiiv ja fotoaparaat, sest kõik haruldased leiud tuleb jäädvustada.

Päris tühjade kätega "Aktuaalne kaamera" seeneretkelt siiski tagasi ei tulnud. Tänu operaatori teravale silmale õnnestus tabada küüslauknööbik.

"Nagu nimigi ütleb, on ta tugeva küüslaugulõhna ja -maitsega. Kui teda nüüd maitsta, jääb hingeõhule väga tugev küüslauguhõng juurde ja väga tugev küüslaugumaitse jääb suhu. Ja mis on selle juures huvitav, et tegu on tõesti maitseseenega, teda võib kasutada köögis ja väidetavalt on ta Prantsuse kokkade hulgas üsna populaarne," selgitas Kastanje.

Kuna ilm on väga pikalt kuiv olnud, võib söögiseente tärkamiseks üsna kaua aega minna. "Samas mõnes kohas, kus need seened on sambla all valmis, ootavad viimast tõuget, et kasvama hakata, seal võib üleöö kukeseen juba välja tulla," lisas Kastanje.