Lutsar: teadusnõukoda ei soovitanud maske ühissõidukites kohustuslikuks teha

Küsimusele maskikandmise kohustusest, mille valitsus ühissõidukites alates 2. augustis uuesti kehtestas, vastas Lutsar, et teadusnõukoda soovitas valitsusele etapiviisilist lähenemist ning teha esialgu maskid siseruumides soovitavaks.

"Teadusnõukoda arutas ja meie lähenemine oli, et me võiks minna etapiliselt, et esialgu teha maskid soovitavaks siseruumides, kus on distantsi hoidmine raske nagu ühistransport või ööklubi. Ööklubis ilmselt on infektsiooni saamise risk oluliselt suurem kui ühistranspordis," rääkis Lutsar. "Et minna etapiviisiliselt, et järgmine etapp võiks olla rangelt kohustuslikud," lisas ta.

"Aga see on valitsuse otsus ja teadusnõukoda kindlasti valitsuse otsust aktsepteerib," rõhutas Lutsar.

"Aga teine asi, mis on oluline öelda, et ega maskid ei ole ju kunagi olnud keelatud. Kui inimesed tunnevad ennast kindlamalt, kui mask on ees, siis sellele ei tohiks küll kuidagi ega keegi viltu vaadata. Me peame siin rahulikult minema edasi. Nüüd on niisugune korraldus tehtud, läheme sellega edasi, ma arvan, et konfrontatsioon ei aita siin praegu kaasa," lõpetas Lutsar.

COVID-19 valgusfoor vajaks muutmist

"Me oleme seda teadusnõukojas arutanud, kuidas valgusfoori süsteem üle vaadata. Ma olen nõukoja liikme Andero Uusbergiga väga nõus, et me peaks eelkõige seda vaatama, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja et ei tekiks liigsuremust," rääkis Lutsar reedel ERR-ile.

Tema sõnul on tänu vaktsineerimisele olukord võrreldes kevadise nakatumislainega muutunud ning surmasid on oluliselt vähem hoolimata nakatumise uuest kasvust. "Nii et praeguseks on selge, et kui me paneme ka riigi kinni ja hoiame seda kaheksa nädalat kinni, siis viirus tuleb ikkagi tagasi," lisas ta.

Küsimusele, mis on komponendid, millega valgusfoori süsteemi ümbertegemisel tuleks arvestada, tõi Lutsar välja haiglasse sattuvate koroonahaigete arvu ning selle, kui palju inimesi jõuab intensiivravile.

Lutsar märkis ka, et igapäevased nakatumise numbrid tuleks panna konteksti ning tõi välja, et enamik nakatunutest on vaktsineerimata inimesed.

"Ma arvan, et olukorda aitaks rahustada ka see, kui need numbrid, mis igapäevaselt avaldatakse ja mida inimesed jälgivad, konteksti panna. Jah, meil on tänasel päeval 190 millegagi uut uut juhtu, aga meie haiglasüsteem peab praegu hästi vastu. Meil oli küll eile üks surmajuhtum, aga see oli üle väga pika aja. Ja kui me vaatame, kes meil nakatuvad, siis endest nakatunutest 80 protsenti ei ole ühtegi vaktsiinidoosi saanud ja haiglasse sattujatest 95 protsenti ei ole kas üldse vaktsiinidoosi saanud või siis on saanud ühe doosi," rääkis teadusnõukoja juht.

"Kindlasti ei aita epideemia [ohjeldamisele] ega ka üksikinimesele kaasa paanika või hirm. See mõjub kindlasti immuunsüsteemile halvasti," lisas ta.