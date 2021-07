Esmaspäevast muutub maski kandmine ühissõidukites kohustuslikuks

"Alates 2. augustist on ühistranspordis maskikandmise kohustus kõigile sõitjatele, kuna seal pole võimalik teha vahet, kes on vaktsineeritud ja kes mitte," ütles peaminister Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.

Lisaks otsustas valitsus tuua oluliselt madalamale meelelahutusüritustel osalejate piirmäärad. Alates 9. augustist lubatakse sisetingimustes koguneda kuni 50 ja välistingimustes kuni 100 inimesel.

Uued piirarvud kehtivad avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, meelelahutusteenuse osutamisel, jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel. Samuti puudutavad need sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist, seisab valitsuse kommunikatsioonibüroo teates. Koole puudutavaid nõudeid arutab valitsus uuesti enne uue õppeaasta algust.

Uued piirarvud kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Samuti tuleb nii sise- kui ka välitingimustes kehtestatavaid piirarve edaspidi järgida toitlustusasutustes. Samas ei puuduta piirarvud kaubandusettevõtteid ja teiste teenuste osutamist, kus jäävad kehtima inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõuded.

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.

Kontrollida tuleb kõigi inimeste COVID-19 tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust ning kahtluse korral tuvastada ka tõendi esitaja isikusamasus.

Alla 18-aastastelt vaktsineerimistõendit ei nõuta, kuna neil ei ole olnud piisavalt aega vaktsineerida, lisas peaminister. Edaspidi plaanitakse laiendada nakkusohutuse tõendamise nõue kõigile vähemalt 12-aastastele, kuid selle detailide üle soovib valitsus arutelu jätkata, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Muudatused tuginevad terviseameti hinnangule ja nende eesmärk pidurdada COVID-19 haigusjuhtude arvu tõusu ning sellega kaasnevat koormust haiglatele.

Tegu on valitsuse kabinetinõupidamisel langetatud põhimõttelise otsusega. Valitsus peab vastava korralduse heaks kiitma oma istungil.

Kallas ütles, et neljapäeval jõudis Eesti nakatumiselt kollaselt tasemelt oranžile, kuid neid piirmäärasid tasuks üle vaadata, kuna praeguseks on Eestis palju inimesi vaktsineeritud ning seetõttu ka oht tervisesüsteemile on teistsugune kui kevadel.

Haridusasutuste ja hariduskorralduse juurde tuleb valitsus hiljem eraldi tagasi, ütles Kallas.