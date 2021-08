Roonemaa: koroonatõendit võiks üritustel kontrollida digilahendusega

Internetis levivad võimalused soetada endale võltsitud koroonatõendeid. Roonemaa selgitas "Ringvaates", et kui tõendil olevat QR-koodi kontrollitaks digitaalselt ning koos isikut tõendava dokumendiga, siis võltsitud tõendiga üritustele ei pääseks.

"Minister Tanel Kiik ütles umbes nii, et see kontroll Eesti Vabariigis saab olema peamiselt visuaalne. /.../ Võtad selle paberi, selle sigrimigri ja lähed näitad kuskil väravas ette. Ja siis see inimene seal vaatab, et QR-kood on, Euroopa Liidu lipp on, mine sisse. /.../ Paber kannatab kõike," rääkis Roonemaa.

"Meil on tegelikult nähtud vaeva, tehtud tohutu mingi digitaalne arendus, QR-koodid, nimelised, online kontrollid ja tegelikult tuleb minister ja ütleb, et aga me ei kavatsegi seda üldse kasutama hakata, piisab paberist. Mis tegelikult on täielik nonsenss, sest paber kannatab kõike. Seda on võimalik lasteaialapsel ka võltsida viie minutiga," lisas ta.

Roonemaa märkis, et paljudel üritustel kontrollitakse pileteidki telefonidega ning sama saaks ka koroonatõenditega teha.

"Võiks kontrollida ikkagi digilahendusega seda QR-koodi. See ei ole ju mingi ime. Kui sa lähed kuskile piletikontrolli, nad ju loevad oma skännerite ja telefonidega, kogu aeg vaatavad. Ärme siis viska seda kontrollimise infosüsteemi raha maha ja teeme normaalse kontrolli, siis peaks seda QR-i kontrollima," ütles ta.

"Ma soovitan saata (koroonatõendi) pdf-i endale meilile, siis on see sul seal olemas ja kui turvamees hüppab ligi, küsib, kus tõend on, siis teed selle pdf-i telefoniekraanil lahti. Kui jumal ise nii tahab, et see nii haige süsteem on, siis olgu," sõnas ta.