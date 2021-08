Viimased nädalad on tõstnud inimeste huvi vaktsineerimise vastu

Möödunud kahel nädalal tehti keskmiselt 20 000 esmast vaktsiinisüsti nädalas, selle nädala kahe esimese päevaga aga juba üle 7000, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik näeb tõusu põhjustena nii vaktsineerimise mugavamaks muutmist kui ka soovi avalikel üritustel osaleda.

Kiik on veendunud, et 22. septembriks on Eestis vaktsineeritud 70 protsenti täisealistest.

"Juuni lõpp, juuli algus levik pöördus taas tõusule ja me näeme, et ka see tõus on muutnud inimesi taas ettevaatlikumaks, valvsamaks ja rohkem vaktsineerimist hindavaks," rääkis minister.

"Meil on kasvanud digiregistratuuris registreerimiste arv, on kasvanud inimeste kõned taas 1247 infonumbrile, kus on võimalik ennast kirja panna, ja ma olen kindel, et augustikuu jooksul me näeme kõrgemaid vaktsineerimise numbreid kui juulis ja see aitab ka kaasa kogu elanikkonna kaitsele ja ühiskonna avatud hoidmisele sügiskuudel," lisas ta.