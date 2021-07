Kiik: vaktsineerimistõendi kontroll saab reeglina olema visuaalne

Augusti teisest nädalast kehtima hakkav vaktsineerimistõendi esitamise nõue suurtel kogunemistel saab valdavalt olema visuaalse kontrolliga ning põhineb eeldusel, et domineeriv hulk Eesti inimestest on ausad, ütles Vikerraadio hommikusaates tervise- ja tööminister Tanel Kiik

"Tõend võib olla välja prinditud, mobiilis esitatud, aga ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud tunnistus," selgitas Kiik. "Oluline on, et oleks selgelt arusaadav, millal vaktsineeritud, haigus läbi põetud, millal testi tehtud."

Inimestel, kes palju tehnilisi vahendeid ei kasuta, näiteks vanematel inimestel, soovitas Kiik paluda oma lastel või lähedastel või ka sotsiaaltöötajal see tõend välja trükkida.

"Pettuse korral inimene ise vastutab," ütles Kiik. "Me ei eelda üheltki ürituse korraldajalt juurdluse tasemel tegevust, vaid visuaalset kontrtolli. Eeldame, et 99 protsenti meie inimestest on ausad ja siis selle ühe protsendiga tegeleb politsei."

Kiik lisas, et visuaalne vaktsineerimistõendi kontroll toimub ka reisimisel juba mõnda aega visuaalselt, ilma otseselt ruutkoodi seadmega lugemata.

"Visuaalselt on võimalik kontrollida, kas tõend on või ei ole. Koodiga minnakse alles siis kontrollima, kui tekib kahtlus," selgitas minister.

"Ei saa lähtuda suhtumisega, et suur osa Eesti elanikkonnast on petturid ja võltsivad," kordas Kiik. "Kui täiskasvanutest on Eestis tänaseks 57 protsenti vaktsineeritud ja 100 000 läbipõdenut, siis näeme ju, et suur osa inimestest ei pea muretsema, vaid neil ongi see tõend olemas."

Valitsus otsustas langetada alates 9. augustist veelgi nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osalejate piirarve, muudatused hakkavad kehtima ka toitlustusasutustes. 9. augustist lubatakse sisetingimustes koguneda kuni 50 ja välistingimustes kuni 100 inimesel.

Uued piirarvud kehtivad avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, meelelahutusteenuse osutamisel, jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel. Samuti puudutavad need sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist, seisab valitsuse kommunikatsioonibüroo teates.

Uued piirarvud kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Samuti tuleb nii sise- kui ka välitingimustes kehtestatavaid piirarve edaspidi järgida toitlustusasutustes. Samas ei puuduta piirarvud kaubandusettevõtteid ja teiste teenuste osutamist, kus jäävad kehtima inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõuded.

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.

Alla 18-aastastelt vaktsineerimistõendit ei nõuta, kuna neil ei ole olnud piisavalt aega vaktsineerida, lisas peaminister.

Tegu on valitsuse kabinetinõupidamisel langetatud põhimõttelise otsusega. Valitsus peab vastava korralduse heaks kiitma oma istungil.