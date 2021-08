Venemaa saadab välja veel ühe Eesti diplomaadi

Venemaa välisministeerium kutsus teisipäeval välja Eesti suursaadiku Margus Laidre, et anda talle teada, et nädala jooksul peab riigist lahkuma üks Eesti diplomaat.

"Laidre sai noodi, milles öeldi, et vastastikkuse põhimõtte alusel kuulutatakse Moskva Eesti diplomaatilise esinduse töötaja persona non grata'ks. Diplomaat peab lahkuma Venemaa Föderatsiooni territooriumilt nädala jooksul," teatas Venemaa välisministeerium.

"7. juulil kuulutati Peterburi konsul Mart Lätte persona non grata'ks. Ta peeti kinni spionaažioperatsiooni käigus. Eestit hoiatati, et olukorra edasine eskaleerumine toob kaasa paratamatuid vastumeetmeid," teatas Venemaa välisministeerium.

"Meie pöördumist ei võetud arvesse ja 15. juulil kuulutas Eesti välisministeerium Venemaa saatkonna töötaja persona non grata'ks," teatas Venemaa välisministeerium.

Eesti välisministeeriumist öeldi ERR-ile kommentaariks, et Eesti diplomaadi väljasaatmine on kahetsusväärne samm, mis ei aita kaasa kahe riigi vahelisele diplomaatilisele suhtlusele. "Omapoolseid järgnevaid tegevusi kaalume põhjalikult," lisas välisministeeriumi esindaja.

Eesti välisministeerium kutsus 15. juulil välja Venemaa suursaadiku Eestis Aleksandr Petrovi, kus talle anti omakorda üle noot selle kohta, et üks Venemaa suursaatkonna diplomaat on kuulutatud persona non grata'ks.

Ka tänavu veebruaris saatsid Eesti ja Venemaa vastastikku diplomaate välja. Toona saatis Moskva Eesti diplomaadi välja vastuseks Eesti teatele Venemaa saatkonna ametniku persona non grata'ks kuulutamisele.

"Diplomaat saadetakse välja ebakohase tegevuse eest asukohariigis," ütles veebruaris selleks ajaks endine välisminister Urmas Reinsalu, kelle ametiajal vastav otsus tehti.