Saar: oleks oodanud Soomerelt rohkem konkreetsust

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Indrek Saar ütles pärast fraktsiooni kohtumist presidendikandidaadiks pürgiva Tarmo Soomerega, et kohtumine oli vajalik mõistmaks, milliseid väärtusi president kannab. Küll oodanuks erakond Soomerelt konkreetsemaid vastuseid.

"Mis puudutab tema vastuseid, siis oleks tahtnud mõnevõrra rohkem konkreetsust," sõnas Saar ERR-ile. Samas pidas ta tavaliseks, et põletavatel teemadel ongi erinevaid poolt- ja vastuargumente.

"Avalikkuse ootus on aimu saada, milliseid väärtuseid see inimene kannab, kes tulevikus võiks olla kogu Eesti president."

Saar kinnitas, et sotsiaaldemokraadid toetavad endiselt ka Kersti Kaljulaidi, kuid tuletas meelde, et praegu pole Soomere veel ühegi erakonna kandidaat. "Jüri Ratas tegi ettepaneku võimaliku kandidaadina kaaluda Tarmo Soomeret. Ka Keskerakond ise ei ole teda kandidaadiks esitanud."

Küsimusele, kas kaks koalitsioonierakonda võivad mängida topeltmängu, kus Soomere on nii-öelda varikandidaat, aga kui reaalseks valimiseks läheb, siis inimene kukutatakse riigikogus läbi ja ta ei pääse ka võib-olla valijameeste kogusse, vastas Saar nii: "Ma väga tahaksin loota, et seda ei tehta. Mulle meeldib, kui mängitakse ausate reeglite järgi. Aga loomulikult ei saa ma seda välistada. Mina nende inimeste pähe ei näe."

Saar tõi veel välja, et Eesti ühiskonnas on olnud mõnda aega diskussioon võrdsete õiguste, sealhulgas abieluvõrdsuse üle. Seetõttu ei saa presidendikandidaatide puhul mööda minna sellest diskussioonist, mis väärtuste eest presidendikandidaat seisab. Kohtumisel ütles Soomere, et toetab abieluvõrdsust.

Saar rääkis, et nii kodaniku kui riigikogu liikme jaoks on oluline, milliseid väärtusi president ühiskonnale meelde tuletab ja mida ta visionäärina soovib esile tuua. "Ilma selle diskussioonita presidenti valida ei ole võib-olla kõige avatum tee."

Tarmo Soomere kohtus esmaspäeval Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsiooniga, kohtumine Isamaa fraktsiooniga ootab teda ees neljapäeval.