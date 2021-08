Seedri hinnangul jäi kogu Soomere esitamise protsess ebamääraseks

"Fraktsioonide seisukohad jäid väga ebamääraseks ja algusest peale on see protsess olnud natuke ebamäärane - ei ole päris selge olnud, kelle kandidaat Tarmo Soomere oli, kas ta oli ühe kindla erakonna kandidaat või oli ta koalitsiooni kandidaat või oli ta laiemapõhjalisem kandidaat," rääkis Seeder.

"(Keskeraakonna ja riigikogu esimees - toim.) Jüri Ratas tema kandidatuuri arutamise välja pakkus, aga ühegi erakonna juhatuse otsust tema toetamiseks ju ei olnud. Nii et see arutelu oligi kuidagi ebamäärane ja ebaselge ja ma arvan, et see oli üks põhjusi, miks jäid ka need vastused erakondade poolt selliseks ebaselgeks, ebamääraseks ja jõuti tulemuseni, et ju siis ei ole parlamendisaalis piisavalt toetust," tõdes Isamaa esimees.

Samas ütles Seeder, et ei usu seda, et Reformierakonna ja Keskerakonna juhil oleks juba uus kandidaat olemas ning Soomeret tõsise kandidaadina ei võetudki: "Ma pigem arvan, et arutelu viie erakonna esimehe vahel oli siiski nii avatud ja nii usaldusväärne, et kellelgi praegu mingisugust salakäiku ja salakandidaati taskus ei olnud, et teadlikult mängitakse mingisugust mängu."

Isamaa esimees kinnitas, et ei ole kuulnud uutest võimalikest kandidaatidest, kes olevat ennast ise erakondadele pakkumas käinud. "Ei, mina küll ei tea praegu neid härrasid või daame, see informatsioon minuni jõudnud ei ole. Kõige värskem informatsioon, mis minul on, et erakonna esimeeste kohtumisel täna hommikul ei olnud ühelgi erakonnal konkreetset ettepanekut, kelle osas võiks olla laiapõhjalisem toetus, kellega fraktsioonid võiks kohtuda ja edasi minna. Nii sai kokku lepitud, et esmaspäeva õhtul kohtuvad erakondade esimehed uuesti. Aga kõikvõimalikest omaalgatuslikest kandidaatidest mul praegu midagi rohkem teada ei ole," rääkis Seeder.

Reedel omavahel kohtunud viie parlamendierakonna liidrid leidsid, et teaduste akadeemia presidendil Tarmo Soomerel ei ole piisavalt toetust presidendikandidaadina ning leppisid kokku, et kohtuvad uuesti esmaspäeva õhtul.