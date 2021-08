Isamaa ei välista Soomere toetamist

Isamaa fraktsioon kohtus neljapäeval presidendiks kandideerida sooviva Tarmo Soomerega.

Seeder ütles, et kohtumine oli pikk ja sisukas. "Oli palju küsimusi ja olid väga pikad ja põhjalikud vastused," märkis ta.

Seeder kinnitas, et Isamaa ei välista praegu Tarmo Soomere kandidatuuri edasist arutelu. "Aga me täna ei langetanud ka otsust, et meie seaksime teda üles. See jäi meil lahti, see on vaja kindlasti rääkida läbi. Ja täna küll ei julge spekuleerida sellega, kas Tarmo Soomerest võiks saada ka presidendikandidaat ametlikult või mitte," selgitas Seeder.

Tema sõnul tahab Isamaa, et president valitaks ära parlamendis, kuid ta ootab teiste erakondade seisukohti.

"Homme on parlamendierakondade esimeeste kokkusaamine ja on vaja saada selgust, mis puudutab Soomere võimalikku kandidatuuri. See jäi meil ka täna fraktsioonis õhku, et milline on siis teiste erakondade seisukoht ja hoiak, sest keegi ei ole Soomeret ametliku kandidaadi kandidaadina omalt poolt üles seadnud. Ei ole Reformierakonna juhatuse otsust, ei ole Keskerakonna juhatuse otsust, ei ole nende ühist seisukohta, sotsid ei ole omalt poolt esitanud," kommenteeris ta.

"Meie jaoks on suur küsimärk, kas tegemist on lihtsalt huvitava inimese ja ühe võimaliku tulevikukandidaadiga või on tema taga juba praegu selgelt nende erakondade ühine toetus. Seda me täna ei tea ja me väga tahaks teada, kas siis selle protsessiga on võimalik ja mõtet edasi minna või mitte," lisas Seeder.

Soomere on nüüd kohtunud kõiki parlamendierakondade fraktsioonidega, välja arvatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) omaga, kes soovib üles seada enda kandidaadi Henn Põlluaasa.