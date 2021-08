Põua tõttu on eriti tugevalt kannatanud oapõllud

Põllumeestel on käes kibe saagikoristusaeg, aga pika suvise põua tõttu on tänavune saak erakordselt väike. Eriti tugevalt on kannatada saanud oapõllud, mis jõudsid enne saagi valmimist täielikult ära kuivada.

Põldoa õige koristusaeg oleks alles kuu aja pärast. Paraku on aga juba praegu põllud mustad ja kuivanud ning kaunu taimede küljes napib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pool on ikka täitsa kadunud oal. Kui seda kuskile kaubandusse müüa ei ole, siis on praktiliselt null. Jääb siis põllule tagasi see orgaanika, seda ei maksa koristada. Seda kulutust ei maksa teha enam siin," rääkis Puhja kandi põllumees Madis Ajaots.

"Siit on näha, kuidas niiske koha peal ikka uba kasvab. Siin on pool pikkust, oleks võinud olla uba rinnuni sel aastal," lisas ta.

Põllumeeste sõnul on sel hooajal nii tera- kui ka kaunviljasaaki kogu maailmas vähem, mistõttu on hinnad igal pool tõusuteel. Eestis on näha, et piirkondades nagu Tartumaa, kus põud oli kõige pikem, on ka oapõld kõige nirum.

"Ülemised õied kõik kuivasid ära, mõnel varrel on siin kaks kauna, mõnel pole üldse. Hea, kui siit kaks tonni välja võlub, aga pigem kahtlane. Eelmine aasta võeti 5000-6000 tonni siit samalt kõrvalpõldude pealt," rääkis Vara kandi põllumees Maik Nõmmsalu.

Vihmahood ei pruugi olukorda lihtsamaks teha. "Maaharimine hakkab ka pihta, selleks ta on hea, tööriistad kuluvad vähem. Aga üldiselt nüüd segab lihtsalt koristust see vihm," tõdes Nõmmsalu.

Kuigi sel hooajal pidid põllumehed põuale alla vanduma, ütlevad nad ikka, et aastad ei ole vennad.

"Tuleb natuke targem olla ja rohkem agronoomiateadust kasutada. Tuleb põlluga seda nõksu teha, et kus niiskust on rohkem, sinna tuleb uba panna. See aasta kindlasti õpetab ka, kuidas igat kultuuri paremini kasvatada. Võib-olla eelnevad aastad ongi liiga head olnud, mõtted on läinud mujale, aga nüüd tuleb neid korrastada ja järele mõelda, mis valesti on tehtud," rääkis Ajaots.