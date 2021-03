ERR USA-s: Bideni rändereform on tekitanud lõunapiiril suure tunglemise

USA president Joe Biden on oluliselt leevendanud immigrantide pääsu Ühendriikidesse, peatatud on näiteks taraehitus piiril Mehhikoga. See kõik on aga tekitanud olukorra, kus sisserändajatega ei suudeta hakkama saada ning eriti halba olukorda satuvad lapsed.

USA lõunapiiri üritab iga päev ületada niivõrd palju inimesi, et sisejulgeolekuministeeriumi hinnangul võib nende arv tõusta 20 aasta kõrgeimale tasemele, vahendas "Välisilm".

Viimase nädala jooksul on Valge Maja üritanud järjepidevalt rõhutada, et riiki pääsevad vaid saatjata alaealised, kuid ka nende hulgaga ei ole suudetud toime tulla. Tolli- ja piirivalveameti järelevalve all on 15 000 last, kellest paljudel on piiri ületades olnud kaasas paberid USA-s elavate sugulaste nimedega.

"Enamikul, kui mitte kõigil on USA-s pereliige. Sellepärast võtavad nad selle suure ja vaevalise rännaku ette. Neil on tavaliselt USA-s ema või isa, onu või tädi," selgitas mittetulundusühingu Children at Risk juht Bob Sandborn.

Meedia ei pääse piirivalveameti keskustesse ligi, mistõttu ei ole täpselt selge, millised on sealsed vastuvõtuprotsessid ja elamistingimused. Seaduse järgi tuleks saatjata alaealised saata kolme päeva jooksul sobivatesse varjupaikadesse, kuid enamikul juhtudel on see piir juba ammu ületatud.

Mida kauem võtab varem saabunud immigrantide liigutamine aega, seda vähem on ruumi uutele tulijatele. Osade laste advokaadid on USA meediale öelnud, et piirivalveameti keskused on niivõrd ülerahvastatud, et lapsed on näljased, saavad pesta vaid kord nädalas ja magavad kordamööda põrandal.

"Pandeemia ajal, mistõttu ei pääse USA lapsed tagasi kooli ja väikeettevõtetel pole võimalik täielikult uksi avada, surume need lapsed ebaõnnestunud poliitika tõttu piiril kitsalt kokku," kommenteeris USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell.

Olukorra lahendamiseks on valitsus otsustanud avada ajutisi varjupaiku. Texase osariigis Dallase linnas võeti näiteks kasutusele konverentsikeskus, kus saab peatuda kuni 3000 poissi vanuses 15-17. Praeguste plaanide järgi on teismelised seal kõige rohkem kolm kuud, kuni neile leitakse asendusperekond või muu alaline elukoht. Föderaalse kriisihaldamise agentuuri ülesanne on hallata toitlustust, puhastustöid, julgestust ja meditsiiniabi.

Dallase linn teenuste eest ei maksa, kuid abikäe on ulatanud mitu kohalikku organisatsiooni.

"Ma arvan, et Dallase erinevate organisatsioonide ühine jõupingutus on viis, kuidas suudame Dallase muuta toetavaks linnaks. See on meie prioriteet ja midagi, millesse tõeliselt usume. Ma kujutan ette, et nende teekond on olnud hirmutav, ohtlik ja me ei sooviks kunagi midagi sellist oma lastele," ütles Dallase Oak Lawni metodisti kiriku pastor Rachel Baughman.

"Me üritame leida vabatahtlikke, eriti neid, kes räägivad hispaania keelt, et nad saaksid aidata, töötada konverentsikeskuses ja rahustada, hoida ja emotsionaalselt toetada neid lapsi," ütles heategevusorganisatsiooni Catholic Charities juht Dave Woodyard.

Sarnane varjupaik avati ka Midlandi linnas, mis ärritas kohalikke ametnikke, kelle sõnul ei olnud nad valitsuse plaanidest teadlikud. Esimesed immigrandid toodi bussidega kohale ööpimeduses.

"See on täielik tragöödia, meie kogukonna eiramine ja kuritarvitamine. Õnneks ei ole meie olukord nii halb kui Dallases," ütles Midlandi linnapea Patrick Payton.

"Ma tunnen ennast äärmiselt ebamugavalt, sest ei tea, mis meie naabruskonnas toimub. Ma olen siin elanud sünnist saadik," ütles kohalik elanik Tracie Bell.

Vabariiklastest poliitikud on süüdistanud Joe Bideni administratsiooni valelootuste tekitamises ja läbikukkunud ettevalmistuses.

"Nad peatasid immigrantide Mehhikosse jäämise poliitika, lõpetasid piirimüüri ehituse, demokraadid tutvustasid määrust, mille rõhk on seadusandlusel, kuid mis on nõrk piirijulgeolekuga seoses. Nad suhtuvad tõsiselt ainult ühte asja ja selleks on Trumpi poliitika lammutamine, ükskõik kas see on arukas või mitte," rääkis vabariiklasest senaator Lindsey Graham.

Administratsiooni hinnangul lõhkus aga eelmine president immigratsioonisüsteemi täielikult. See on nüüd tekitanud olukorra, kus inimesed on saanud lõpuks liikuma, kuid nende vastuvõtmiseks puudub selge protsess. Perekondi üritatakse uuesti kokku viia, kuid neid piiril lahutades pole kogutud piisavalt isikutuvastusandmeid.

"Kriis on see, kui riik on valmis kiskuma üheksa-aastase lapse oma vanemate käte vahelt ja lahutama perekonna, et heidutada edaspidist immigratsiooni. See on minu jaoks humanitaarkriis. Millele president ja mina oleme pühendunud ja mida kavatsen ellu viia, on kindlustada, et meil on töötav immigratsioonisüsteem ja meie riiki tulemine on turvaline, nõuetekohane ja inimlik," ütles sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas.

Samas kardetakse, et praegune kaos võib kasvatada kuritegevust. Piirivalveamet on vahistanud aina rohkem inimesi, kes on varem USA-s karistatud, riigist välja saadetud, kuid üritanud nüüd koos immigrantidega üle piiri tulla. Samuti on oht, et ilma täiskasvanuteta liikuvad lapsed langevad inimkaubitsejate ja kartellide ohvriks.

"Südametud koiotid müüvad lootust, et asüülitaotlemine on lihtne ja president Biden avab kõigile soovijatele ukse. Samal ajal vägistatakse tüdrukuid ja lapsi smugeldatakse tööjõu või seksuaalse ärakasutamise eesmärgil," ütles esindajatekoja vabariiklasest liige Maria Elvira Salazar.

"Meil on palju kriitikuid, aga enamik neist ei paku eriti lahendusi. Valikuks on, kas saata lapsed tagasi teele, panna nad kodudesse, mida pole kontrollitud, või töötada selle nimel, et nad jõuaksid kiiremini varjupaikadesse," rääkis Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

Veel paar nädalat tagasi oli Mehhikos piiri lähedal immigrantide laager, mis on nüüd hüljatud. Seal elanud inimesed otsustasid liikuda ametlikku piiripunkti, kui levisid kuuldused, et administratsioon kavatseb kiirmenetleda asüüli taotlevate perekondade juhtumeid ja vabastada nad hiljemalt kolm päeva pärast saabumist. Paljud neist lasti USA-sse sisse. Need, kes jäid maha, otsustasid liikuda lähedal asuvasse kirikusse, mille õpetaja Abraham Barberi sõnul on vähetõenäoline, et immigrantide hulk väheneb.

"Ma ei usu seda, vähemalt mitte praegu. Ausalt öeldes, ma arvan, et see arv suureneb, sest Lõuna- ja Kesk-Ameerika ja Lõuna-Mehhiko inimesed arvavad praegu mingil põhjusel, et piirid on avatud," rääkis Sola Scriptura baptisti kiriku õpetaja Abraham Barberi.

Samas on seni enamik perekondi ja täiskasvanuid piirilt tagasi saadetud, tuginedes eelmise administratsiooni koroonaviiruse leviku reeglile.