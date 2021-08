Saksamaa ja Prantsusmaa hakkavad septembrist pakkuma kolmandat kaitsesüsti

Lääneriigid proovivad kaitsta oma kodanikke kiiresti leviva delta variandi eest.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni sõnul vajavad kolmandat süsti eelkõige eakamad inimesed.

"Meil on ilmselt vaja kolmandat annust. Mitte kohe kõigile, aga kindlasti eakatele ja kõige haavatavamatele," ütles Macron.

"Saksamaa plaanib kolmandat süsti pakkuda nõrgenenud immuunsusega patsientidele, eakatele ja hooldekodude elanikele," teatas Saksamaa tervishoiuministeerium.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kutsus kuni septembri lõpuni loobuma kolmandate kaitsesüstide tegemisest. WHO tahab vähendada vaktsineerituse ebavõrdsust rikkamate ja vaesemate riikide vahel.

"Ma mõistan valitsuste muret kaitsta oma inimesi delta variandi eest. Kuid me ei saa aktsepteerida, et riigid kes on kasutanud maailmas kõige rohkem vaktsiine, kasutavad nüüd neid veelgi rohkem," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Saksamaa lükkas WHO üleskutse tagasi. Berliin teatas, et annetab vähemalt 30 miljonit vaktsiiniannust vaesematele riikidele.

"Tahame pakkuda Saksamaa haavatavatele rühmadele kolmandat annust ja samal ajal toetada võimalikult paljude inimeste vaktsineerimist terves maailmas," teatas Saksamaa tervishoiuministeerium.

WHO ettepanekuga ei nõustunud ka USA. Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki sõnul on USA-l piisavalt vaktsiine, et jätkata lisavaktsineerimist ja aidata samal ajal ka vaestel riikidel vaktsiine saada.