Saksa parlament otsustas epideemiaolukorda mitte pikendada

Saksamaa parlament otsustas, et epideemiaga seotud erakorralist olukorda riigis enam ei pikendata, kui see järgmisel kuul automaatselt lõppeb. Samas jäävad osad koroonapiirangud siiski püsima.

Parlamendifraktsioonide juhtide sõnul pole kasvavast nakatumisest hoolimata mõtet epideemiaolukorda jätkata, sest elanikest kaks kolmandikku on vaktsineeritud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pandeemiaolukord on Saksamaal kestnud möödunud aasta märtsist peale.

"Üks asi on meile selgeks saanud ja selle võib otsesõnu välja öelda - rohkem koolisulgemisi, ühiskonna sulgemisi või liikumiskeelde ei tule. Ükski neist piiranguist ei ole praeguses olukorras proportsionaalne. Seepärast välistame ka võimaluse vastavaid korraldusi anda, mida lubav seadus praegu veel jõus on," rääkis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni asejuht Dirk Wiese.

"Keegi meist ei tea, kas uusi mutatsioone ilmub ja muud sarnast, kuid kui me lähtume praegustest teadmistest, siis me nõustume, et tuleva aasta 20. märtsil

lõppevad viimsedki piirangud," sõnas Vabade Demokraatide fraktsioonisekretär Marco Buschmann.