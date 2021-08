Graanul Investi suurtehingu summa jääb esialgu saladuseks

Kolmapäeval teatas USA varahaldusettevõte Apollo Funds, et ostab enamusosaluse peamiselt puitpelleteid tootvas Graanul Investis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Müüjaid nõustanud Ellex Raidla partner, vandeadvokaat Ermo Kosk ütles, et ostjad tahtsid investeerida just kasvavasse roheenergiasektorisse.

"Tänapäeval roheenergiasektor on tervikuna väga kuum, eriti Euroopas. Ja antud ettevõtte puhul, mis on küll Eesti ettevõte, on tegemist ikkagi rahvusvahelise ja väga suure ettevõttega, oma valdkonna liidriga. Tõenäoliselt see on ka see põhjus, miks suured ja rahvusvahelised investorid võiksid huvi tunda selliste ettevõtete vastu Eestis," selgitas Kosk.

Graanul Investi senised suuromanikud Raul Kirjanen ja Anders Anderson kommentaare jagada ei soovi.

Ostjat nõustanud Soraineni advokaat Robin Teever ütles, et protsess on mõlema osapoole jaoks olnud aeganõudev ja väljakutsuv.

Täpne summa, mille eest tehing tehti, jääb esialgu saladuseks. Samamoodi vastati ka küsimusele, mis põhjusel pelletifirma osalust üldse müüakse.

"Tuginedes Rauli enda ütlustele, tundus õige aeg, õige hind. Pooled on pikka aega olnud läbirääkimistes ja omandanud ka sellise majandusliku selguse, et nii tehingusse võiks ja peaks minema. Selline ühisosa on saavutatud ja allkirjad on all," rääkis Teever.

"Minu hinnangul kindlasti ettevõttel on väga palju kasvuruumi ja ma arvan, et see, et selline rahvusvaheline prestiižne investor siia osanikuks tuleb, ilmselgelt ka kinnitab seda, et nähakse sellel ettevõttel väga suurt kasvupotentsiaali," kommenteeris Graanul Investi väikeaktsionär Andres Rätsepp.

Ta lisas, et investeerimisfond Apollo Funds on graanulitööstusest huvitatud eelkõige selle suuruse ja varasema koostöö tõttu. Graanul Investil on kokku 12 tehast, mis asuvad Baltikumis, aga ka USA-s Texases.

Mida tehingust saadava rahaga teha plaanitakse, ei ole veel teada.