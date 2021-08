Paldiski sadam tahab vastu võtta suuremaid gaasitankreid

Paldiski Põhjasadam põhjendab soovi laiendada akvatooriumi ehk sadama veeala lootusega, et tulevikus saab teenindada suuremaid vedeldatud maagaasi tarnivaid laevu. Nii loodab sadam juurde luua ka 80-100 töökohta. Läänu-Harju vallavanema Jaanus Saat ütles, et vallavalitsusele ei ole plaane tutvustatud.

"Me oleme kehtiva detailplaneeringu ette näinud. Seal on puhkeala, matkarada ja tulevikus väikelaevade sadamaala. Meil on täna vaja väga konkreetseid seisukohti, et kui toimub see akvatooriumi piiride laiendamine, kas need asjad saavad sinna ikka jääda. Keegi ei anna meile seda vastust ka, et kas see jääb nii või mitte," rääkis Saat.

"Meie täna seisame selle eest, et inimestele juurdepääs merele sealt jääb. See on põhiline rannakoht Paldiski elanikele."

Paldiski Sadamate aktsiaseltsi julgeoleku eest vastutav Jaanus Ilumets selgitas, et ainuüksi akvatooriumi laiendamisega midagi ei muutu. Selleks, et ehitada näiteks uus kai, tuleb veel eraldi omavalitsuselt nõusolek saada.

"Akvatoorium toob akvatooriumi valdajale kaasa ainult kohustused. Tema peab tagama seal keskkonnaohutuse, laevade ohutu liikluse. Akvatoorium on avatud kõikidele veesõidukitele vabaks liikumiseks. Meie oleme kohaliku omavalitsusega alati valmis koostööd tegema. Kui on mingeid küsimusi, tulge istuge laua taha maha, me räägime kõikidest oma plaanidest."

Akvatooriumi piiride muutmiseks ei ole vaja omavalitsuse heakskiitu, kuid praktikas küsitakse neilt arvamust, ütles majandusministeeriumi meremajanduse osakonna juhataja Jaak Viilipus.

"Me menetleme keskeltläbi 15-20 akvatooriumi piiride muutmist aastas. See, kas sadam planeerib midagi või ei planeeri, nad annavad akvatooriumi piiride menetluses meile sellest teada, aga see, kas keegi midagi hakkab ehitama kuskil sadamas, see läheb küll planeeringute alla. See ei puuduta otseselt üldse akvatooriumi piiride muutmist," selgitas Viilipus.

Vallavanem Saat ütles, et vallavalitsus sadamaga laienemisplaanidest suhelnud ei ole.

"Siin ei olegi küsimus selles, et me oleme sellele vastu või tahame ettevõtlust piirata või takistada. Absoluutselt küsimus ei ole selles, aga palun andke meile infot, et me saaksime ka teha vastavad otsused."