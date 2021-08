Biden ja Zelenskõi kohtuvad augusti lõpus Washingtonis

"Vestlusteemad võib jagada kolme rühma ja esimene neist on poliitiline. Meil ​​on olnud Ühendriikidega strateegiline partnerlus alates 2008. aastast. Kuid loomulikult on pea kõik selle aja jooksul muutunud. Ja see strateegiline partnerlus tuleb lahendada uuel tasemel," ütles välisminister Dmõtro Kuleba.

Ministri sõnul arutatakse teises rühmas Donbassi ja Krimmi küsimusi.

"Kuhu ja kuidas me seal liigume. Arutasime mitmeid väga konkreetseid ideid, seni ei saa ma neid jagada," ütles Ukraina välisministeeriumi juht.

"Kolmas on muidugi majandus. Me ei varja asjaolu, et tahame näha Ukraina majanduses rohkem Ameerika raha, eriti meie majanduse strateegilistes sektorites. Valmistame visiidi jaoks ette konkreetseid projekte koos nimede, numbrite ja rakendamise kuupäevadega, mille esitame Ameerika poolele kaalumiseks," rääkis Kuleba.