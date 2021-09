USA kaitseminister kinnitas Ukrainale toetust vastasseisus Venemaaga

"Meie toetus Ukraina suveräänsusele, territoriaalsele terviklikkusele ja Euro-Atlandi püüdlustele on kõigutamatu," vahendas Pentagon kaitseministri sõnu kõnelustel.

Austin ütles, et Ameerika Ühendriigid kutsuvad Venemaad järjekordselt üles lõpetama Krimmi okupatsiooni ning konflikti põlistamist Ukraina idaosas. Minister lubas, et USA jätkab "Vene agressiooniga silmitsi oleva" Ukraina toetamist.

USA kaitseministeeriumi teates märgitakse, et poolte allkirjastatav lepe kaitsepartnerluse strateegilistes alustest teenib eesmärki tugevdada koostööd Ukrainaga selles valdkonnas.

USA kaitseministeeriumi andmeil on leppes kõne all ka kaitsetööstuse reformid, pidades silmas Ukraina NATO-püüdlusi, aga ka koostöö sellistes valdkondades nagu julgeolek Mustal merel, küberkaitse ning luureandmete vahetamine.

Zelenski nimetas seda lepet "uueks etapiks Ukraina ja USA koostöös kaitsevaldkonnas".

"Meie jaoks on väga tähtis USA toetus Ukraina territoriaalsele terviklikkusele, NATO liikmesusele ja vastutegevusele Vene Föderatsiooni agressioonile," kirjutas ta Twitteris.

