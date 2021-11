Zelenski: Ukrainas võidakse detsembri alguses üritada riiki pöörata

Ukraina president Vladimir Zelenski teatas reedel, et temani on jõudnud teave 1.–2. detsembriks ettevalmistatavast riigipöördest.

"Mul on teavet, et esimesel kuupäeval toimub meie maal riigipööre. Mulle tundub see teave huvitav," ütles Zelenski.

"Meil on teavet, ütleme nii, et Venemaa esindajad arutavad Rinat Ahmetovi osalemist Ukraina riigipöördes, millesse kaasatakse miljard dollarit," lisas Zelenski.

President rõhutas, et ärimees Ahmetovile seatakse lõksu.

"Arvan, et see on ärimees Ahmetovi löögi alla seadmine, operatsioon, mille käigus ta tõmmatakse sõtta Ukraina vastu. See on suur viga, sest ei saa sõdida kogu rahva vastu, presidendi vastu, kelle Ukraina rahvas on valinud," märkis Zelenski.

Ta lisas, et kutsub Ahmetovi enda kantseleisse, et vestelda olemasolevatest andmetest.

"Kutsun ta Bankovajale, kuulama teavet, mida ma saan jagada," ütles Zelenski.

Samas lisas Zelenski: "Ma ei usu riigipööretesse ega usu, et Ahmetov sellesse ummisjalu tormab, arvan, et see oleks tema saatuslik viga."

Ukraina suurettevõtjale Ahmetovile kuulub Donbassi Kütuse-Energiakompanii.