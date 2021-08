PERH-i juhist ei saa sotsiaalministeeriumi uut kantslerit

Nüüd kinnitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et Peedust ei saa lahkuva kantsleri Marika Priske mantlipärijat, kirjutas Postimees.

"Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu on väga tugev juht, COVID-kriisi ajal teinud olulist koostööd nii ministeeriumiga kui ka põhja meditsiinistaabiga haigete ravil ja vaktsineerimise korraldamisel. Aga tema ei ole see inimene, kes asub sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale," lausus Kiik.

Kantsleri otsingul on Kiik koos sotsiaalkaitseministri Signe Riisaloga jõudnud lõpusirgele. Eesmärk on, et uus kantsler saaks ametisse astuda 23. augustist ehk kohe, kui senise kantsleri Priske ametiaeg lõpeb.

"Seda selleks, et ei tekiks mingit üleliigset vaakumit sinna vahele ja poleks vajadust ajutist kohusetäitjat nimetada," märkis Kiik.

Tõsiseltvõetavaid kandidaate kantsleri kohale Kiige sõnul oli mõni.

"Konkreetselt on meil nüüd vaja saada hinnang tippjuhtide komisjonilt ja loomulikult vabariigi valitsuselt, kes ta ametisse nimetaks. Seejärel on võimalik uuel kantsleril tööle asuda," selgitas Kiik.

Eelmise nädala esmaspäeval tegid Kiik ja Riisalo valitsusele ettepaneku kutsuda kantsler Priske ametist tagasi. Valitsus rahuldas ettepaneku ning Priske viimane tööpäev kantslerina on 22. augustil.

PERH-i juhatuse esimehe Peedu tähtajaline leping haiglaga lõpeb 1. novembril ning praegu on selge, et ta kavatseb kandideerida samasse ametisse uuesti.