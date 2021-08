Riisalo ja Kiik esitavad sotsiaalministeeriumi kantsleriks Maarjo Mändmaa

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et ootused Mändmaale kantslerina on kõrged.

"Sotsiaalministeerium on ülimalt laia valitsemisalaga ministeerium. Praeguse kriisi ajal see vastutus on eriti suur. Oluline on hoida töörahu, inimeste motivatsiooni ka selle raske kriisi tingimustes ning kindlasti omada ka strateegilist pikemaajalist vaadet, kuidas ühest küljest pandeemiast välja tulla, teisalt aga ka kõiki muid poliitikaid edendada," ütles Kiik.

Maarjo Mändmaad peab ta tugevaks ja kompetentseks juhiks, kelle üheks plussiks on varasem ministeeriumi juhtimise kogemus.

"Ootused uuele kantslerile on nii ühiskonna kui ka valdkonna poolt suured ning ametisse sisseelamise aega sisuliselt ei ole. Oluline on tagada toetav tööõhkkond, ministeeriumi valitsemisala asutuste tulemuslik koostöö ning uuenduslikke lahendusi toetav strateegiline vaade nii COVID-19 kriisi lahendamisel kui laiemalt," sõnas Kiik.

Riisalo toonitas, et kantsleri positsioon ministeeriumide juures on üks kõrgemaid Eesti riigi juhtimises.

"Sotsiaalministeeriumi valitsemisala moodustab pea poole Eesti riigi eelarvest. Me vastutame nii pensionide, lapsetoetuse, vanemahüvitise, töötuskindlustuse kui ka raviteenuste eest. Seesuguse ministeeriumi juhtimine nõuab inimeselt riigimehelikkust, empaatiatunnet, juhtimiskogemust ja valdkonnasisulisi kompetentse. Nendele ootustele vastas nii minu kui ka tervise- ja tööministri Tanel Kiige silmis kõige enam Maarjo Mändmaa," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Maarjo Mändmaa ütles ERR-ile antud kommentaaris, et esimese asjana on plaanis vaadata üle koroonakriisi juhtimise skeem.

"Võtta kokku inimesed, kes on praegu olnud asjaga seotud, ka mitmed sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste juhid on siin muutuses, samamoodi tervishoiu asekantsler vahetub. Ühesõnaga, vaadata koos asjaosalistega üle, mis see praegune skeem on ja tagada tulevikku vaatavalt efektiivne koroonakriisi ohjamine," ütles Mändmaa.

Maarjo Mändmaa on lõpetanud 1996. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia korrektsiooni kolledži kriminoloogia eriala cum laude ja õppinud avalikku haldust Tartu Ülikoolis ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris.

Aastatel 1996-2000 oli Mändmaa justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse osakonna juhataja, 2000-2002 justiitsministeeriumi siseauditi osakonna juhataja ja aastatel 2002-2007 sotsiaalministeeriumi kantsler. Alates 2007. aastast on ta juhtinud AS-i Hoolekandeteenused. Lisas on ta Praxise nõukogu esimees ja MTÜ Sõbralik Eesti juhatuse liige ning MTÜ Naabrivalve asutajaliige.

Maarjo Mändmaad on autasustatud Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Senine kantsler Marika Priske, kes juhtis sotsiaalministeeriumit alates 2014. aastast, lahkub ametist ennetähtaegselt 20. augustist. Priske kutsusid ametist tagasi Kiik ja Riisalo vaktsineerimiskorraldusega seotud probleemide pärast. Muudatust ministeeriumi juhtkonnas nõudis neilt peaminister Kaja Kallas.