Soomes tuvastati rekordilised 1024 koroonanakkuse juhtumit

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 1024 koroonanakkuse juhtu, mis on uus rekord, ütles tervishoiuameti (THL) projektijuht Anna Katz neljapäeval.

Katz lisas, et selgelt kõige suurem on nakatumine 20-29-aastaste vanuserühmas, kus on vähe vaktsineerituid.

Kahe nädala nakatumismäär 100 000 inimese kohta on tõusnud 177 peale. Pandeemia algusest peale on Soomes tuvastatud 115 305 nakkusjuhtu.

Kolmapäeval teatati, et nädalaga on COVID-19 tagajärjel surnud 11 inimest. Koroonaohvrite koguarv on 995.

THL-i sõnul on 90 protsendi nakkusjuhtude põhjuseks deltatüvi.

"Olukorras, kus vaktsiinikaitse ei ole täielik ja paljud inimesed on saanud vaid ühe doosi või mitte ühtegi, säilib tõsine nakkusoht," ütles tervishoiuministeeriumi esindaja Pasi Pohjola. "Sellepärast jätkatakse piirangutega."

Alates 20. augustist võib Helsingis ja pealinna ümbruses siseruumides üritustest osa võtta kuni 25 ja vabas õhus 50 inimest, teatas Lõuna-Soome piirkondlik haldusamet neljapäeval.

Soome on vaktsineerimises paljudest teistest Euroopa riikidest maha jäänud, esimese vaktsiinidoosi on saanud 67,9 ja mõlemad 40,4 protsenti elanikkonnast.

THL teatas kolmapäeval, et COVID-19 tõttu on haiglas 83 inimest, neist 19 vajab intensiivravi.