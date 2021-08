Korvpalliliit tahab EMi Eestisse saamiseks Saku suurhalli suuremaks ehitada

Korvpalliliit taotleb valitsuselt kuus miljonit eurot, et ehitada Saku Suurhalli 3000 istekohta juurde, et tõsta istekohtade arv 10 000-ni. Suurem hall on vaja Euroopa meistrivõistluste 2025. aasta finaalturniiri alagrupiturniiri korraldamiseks.

Korvpalliliit taotleb valitsuselt riigieelarvest toetust ürituse korraldamiseks vajaliku võistlusareeni tagamiseks kuus miljonit eurot ning ürituse läbiviimiseks neli miljonit eurot, teatasid korvpalliliidu president Priit Sarapuu ja liidu peasekretär Keio Kuhi peaminister Kaja Kallasele ja kultuuriminister Anneli Otile saadetud kirjas.

Suurhalli saalis on praegu 7000 istekohta, FIBA aga nõuab 10 000 istekohta. 3000 lisakoha rajamine läheb maksma 8,8 miljonit eurot, millest korvpalliliit tahab riigieelarvest taotletava rahaga tasuda kuus miljonit eurot, 2,8 miljonit on nõus tasuma suurhalli omanik Best Idea OÜ, mis kuulub Marcel Vichmannile.

Eurobasket 2025 korraldamise kogueelarve on Sarapuu ja Kuhi sõnul 6,295 miljonit eurot, millest riigieelarvest taotletakse lisaks neli miljonit eurot ning ülejäänu kaetakse turniiri muudest tuludest, nagu piletitulust, sponsorrahast ja linna toetusest.

Finaalturniiri taotlemisega on kiire, sest taotlus tuleb esitada hiljemalt 31. augustil. Sellele järgneb kandidaatide hindamise periood, mis kestab järgmise aasta jaanuarini. Otsuse, kes saab EuroBasket 2025 korraldusõiguse, teeb FIBA 2022. aasta märtsis.

Eesti korvpalliliit esitas esmakordselt taotluse Eurobasketi korraldamiseks 2019. aastal, mil sooviti korraldada 2021. aasta finaalturniiri. FIBA teatas toona, et selleks on vaja garantiid, et Saku suurhall ehitatakse 10 000 istekohaga areeniks. Hiljem andis FIBA Eestile eriloa nõutavast väiksema areeniga kandideerida, kuid valituks Eesti siiski ei osutunud. Korvpalliliidu hinnangul oli selle põhjuseks just liiga väike võistlusareen.

Saku suurhall mahutab kokku 10 000 pealtvaatajat, hoone valmis 2001. aasta sügisel.