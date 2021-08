Üha enam eestlasi eelistavad kodumaiseid panku

Kodumaised pangad LHV ja Coop koguvad eestlaste hulgas üha enam populaarsust. Kahe panga turuosa on umbes viiendik.

Coop panga juhatuse liige Rasmus Heinla ütles ERR-ile, et klientidelt küsitud tagasisidest on üks olulisemaid panga vahetuse põhjusi just emotsionaalne side. Soovitakse asuda kodumaise panga kliendiks.

Ka LHV juhatuse esimees Kadri Kiisel kinnitas, et osa kliente suunduvad LHV-sse, sest soovitakse Skandinaavia pankade asemel valida Eesti kapitalil põhinev pank.

Põhilise põhjusena, miks inimesed panka vahetavad, tõi Kiisel välja, et eelmise kodupanga hinnakirja muutus valmistab pettumuse.

Samas valivad Kiiseli sõnul LHV enda pangaks inimesed ka investeerimise ja säästmise lihtsuse tõttu. Pank on nimelt võtnud eesmärgiks need tavainimesele võimalikult kergeks ja soodsaks teha.

Coop pangaga on sel aastal liitunud keskmiselt umbes 2000 uut klienti kuus. LHV on kogunud juurde keskmiselt 4000 klienti kuus.

Heinla selgitas, et kolmandik Coopiga liitujatest avavad arvelduskonto ning asuvad seal toimetama.

Coop panga uute klientide hulgas on palju noori, ent Heinla sõnul moodustavad olulise hulga uutest klientidest hoopis üle 55-aastased inimesed.

Nende oluline motivaator on Coopi poed, kus panga klientidele on ette nähtud kõige suuremad allahindlused.

LHV panga uutest klientidest umbes viiendik valivad panga oma kodupangaks ja asuvad seal arveldama.

LHV pangas on Kiiseli sõnul väga suur noorte, kuni 26-aastaste klientide arvu kasv. Pank on teinud noortele kampaaniaid, pakuvad neile erinevaid teenuseid ning on püüdnud nende jaoks panganduse huvitavamaks muuta.

Kui LHV pangas toimus klientide arvu hüppeline tõus paar aastat tagasi, siis nüüd ollakse saavutanud mõningane stabiilsus, aga liitujaid on endiselt palju. Coop pangaga liituvate klientide arv tõuseb aga endiselt igal aastal ja Heinla prognoosib kasvu kiirenemist veelgi.

Kiiseli sõnul jääb LHV eraklientide hulk umbes 16 protsendi juurde kõigist Eesti pangaklientidest. Heinla kinnitusel on Coopi turuosa umbes neli protsenti.