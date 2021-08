Arvamusfestivalil esitleti Paide keskväljaku kõnesid koondavat raamatut

"Selles raamatus on joonistatud 33 võimalikku tulevikku 33 väga erineva inimese poolt. Ja ma ütleks ka erinevaid vaateid, erinevaid nägemusi ühe asja kohta mitme nurga alt, see teeb selle raamatu samuti põnevaks. Ja ma loodan, et need 33 kõnet, pluss veel Rein Veidemanni järelsõna, saatesõna, annavad tõesti selle tulevikuvisiooni Eestile," ütles Paide Teatri juht Harri Ausmaa.



Aktsioonil "33 kõnet" kõnelenud kliimaaktivist Kertu Birgit Anton meenutas oma peetud kõnet ja ütles, et kõneles paljuski nendest mõtetest, mida noored on öelnud kliimameeleavaldustel välja juba mitu aastat järjest.

"Sellest, et meil on kliimakriis, et meil on olemas väga palju lahendusi millega kriisi leevendada ja et meil on vaja tegutseda kriisi leevendamiseks nüüd ja kohe," sõnas Anton.