Arvamusfestival | arvamusliidrid arutlesid Eesti tuleviku üle

Rahvusringhäälingu uudistejuhi Anvar Samosti juhtimisel arutlesid Eesti tuleviku üle Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis, pikaajalise kogemusega riigiametnik Maris Jesse ja akadeemik Jaak Aaviksoo.

Üsna üksmeelselt leiti, et tuleviku osas oleks kõige olulisem on omavahel suurtes küsimustes kokku leppida Eestis ja samuti Euroopa Liidus. Nii Jesse kui ka Karis nõustusid Aaviksoo arvamusega, et eestlaseks olemise sisustamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ongi kõige suurem väärtus.

"Ülejäänud väärtused, olgu need siis liberaalsed või konservatiivsed, olgu need sotsiaalsed või materiaalsed, väljendugu need 15 miljonis tihumeetris või ühes miljonis tihumeetris, need on kõik läbiräägitavad," leidis Aaviksoo.

Debati käigus arutleti veel vabaduse ning vastutuse, hariduse, riigi ja kodaniku rolli, muutuva maailma, Euroopa Liidu, keskkonna, arutelukultuuri ja reformijulguse, poliitika ning paljudel teiste teemade üle.