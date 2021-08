Martin Müürsepp kandideerib valimistel Isamaa nimekirjas

Müürsepa sõnul on täna olulisem kui kunagi varem hoida konservatiivseid väärtusi. "Järjest enam tundub, et meie ühiskonnas häbenetakse eestlust ja seda, kes me oleme. Selline valehäbi ei ole jätkusuutlik. Eesti traditsioone ja eestlust tuleb hoida ja kaitsta. Kandideerin Isamaa nimekirjas, et toetada konservatiivset maailmavaadet," ütles Müürsepp.

Isamaa nimekirjas Tallinnas kandideerib ka kirjanik Mihkel Mutt.

Müürsepp on korvpallitreener ja endine elukutseline korvpallur, kes on mänginud mitu hooaega NBA ja Euroopa parimates klubides. Aastatel 1993–2007 Eesti korvpallikoondisse kuulunud Müürsepp valiti neli korda Eesti aasta parimaks korvpalluriks ja 2020. aastal Eesti korvpalli kuulsuste halli liikmeks.