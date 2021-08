Olümpiapronks Jüri Tamm kandideerib Keskerakonna nimekirjas Lasnamäel

"Leian, et praegune linnavalitsus on teinud head tööd ning kohalik omavalitsus on linlaste jaoks õigel hetkel olemas. Mulle on sümpaatne linnapea Kõlvarti käitumine kriisiperioodil, kus otsuseid tehakse kindlakäeliselt ning suudetakse neid ka arusaadavalt selgitada," ütles Jüri Tamm pressiteate vahendusel.

"Pean tähtsaks tulevikku vaatavaid ja innovaatilisi algatusi, nagu Tallinna strateegiakeskuse rajamine, püüdlemine rohelise pealinna tiitli poole ning keskkonnasõbralike valikute tegemine. Olen juba kümme aastat tegelenud elektriautode ja keskkonnasõbraliku transpordi propageerimisega ning osalen ka Tallinna ühistranspordi rohelisemaks muutmise teekonnal."

Jüri Tamm soovib Tallinna tutvustada maailmale spordidiplomaatia abil.

"Olen korraldanud erinevaid rahvusvahelisi üritusi koostöös Tallinna linna ja teiste riikide omavalitsustega. Pean mõistlikuks, et Tallinn astuks Maailma Olümpialinnade Ühenduse (World Union of Olympic Cities) täisliikmeks, et läbi spordidiplomaatia avada end maailmale, kasutada seda platvormi aktiivseks suhtlemiseks suurlinnadega."

Tamm oli oktoobrist 1998 kuni jaanuarini 2011 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. Nüüd kandideerib Tamm Keskerakonna nimekirjas Tallinna volikogusse Lasnamäe valimisringkonnas.

Ta on olnud IX, X ja XI riigikogu liige, Eesti Olümpiakomitee asepresident ning Monaco Vürstiriigi aukonsul Eestis. 1980. aasta Moskva ning 1988. aasta Seouli olümpiamängudel võitis Jüri Tamm vasaraheites pronksmedali. 1987. aasta Rooma maailmameistrivõitlustel võitis ta hõbemedali.