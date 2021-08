Liimets: arutame valitsuses, kui palju on afgaane, kes abi vajavad

Eesti arengukoostööle pühendunud organisatsioon MTÜ Mondo on Afganistanis aidanud kaasa naiste ja tütarlaste õiguste edendamisele ning ühe tütarlastekooli väljaehitamisele. Selle organisatsiooniga on Afganistanis seotud kuus inimest.

Välisminister Eva-Maria Liimets rääkis ERR-ile, et valitsus hakkab arutama, kuidas Afganistanis ohus olevaid inimesi aidata.

Ta sõnas, et praegu on väga kõrge oht nendele inimestele, kes on viimasel kahekümnel aastal teinud koostööd Euroopa Liidu, NATO või teiste abiandmise organisatsioonidega, mis on aidanud afgaanidel oma riiki üles ehitada. Selliseid inimesi on umbes 1600.

"Me tõepoolest arutame [valitsuses], kui palju on neid afgaane, kes tunnetavad, et nende elule on reaalne oht seetõttu, et nad on töötanud ühes või teises organisatsioonis ja suhelnud nii-öelda lääneriikidega," sõnas Liimets.

Liimets lisas, et välisministeeriumile teadaolevat riigis praegu eestlasi ei ole.

Oma isikliku arvamuse kohaselt peaks Eesti olema Liimetsa sõnul solidaarne Euroopaga ja aitama neid afgaane, kes on Kabulis meid aidanud.

"Praegu me täpsustame neid asjaolusid, mis on võimalused ja kuidas neid küsimusi korraldada, ja neil päevil ka valitsuse tasemel selle otsuse oleme vastu võtmas," kommenteeris Liimets valitsuse edasisi plaane, mida Eesti plaanib abivajajate heaks ära teha.

Esmaspäeval kohtuvad olukorra arutamiseks nii Euroopa Liidu välispoliitika saadikud kui ÜRO julgeolekunõukogu, kuid NATO oma erakorralist istungit Liimetsa sõnul kokku kutsunud ei ole.