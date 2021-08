Esimesed 13 afgaani on Eesti poole teel

Liitlaste abiga on Afganistanist välja toodud 13 Eestit abistanud afgaani, kes nüüd on teel Eesti poole, ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

"Praegu on meiega olnud kontaktis üle kümne afgaani ja nad kõik on liikumas Afganistanist välja. Praegu räägime 13 isikust, kuid see number on kogu aeg muutumas tulenevalt kohapealsetest asjaoludest," rääkis Liimets.

Tema sõnul on olukord Afganistani pealinna Kabuli lennujaama ümbruses väga pingeline ja keeruline, mistõttu on raske väga täpset info edastada.

"Praeguse info kohaselt on 13 afgaani väljas, aga rõhutan, et see pilt on tundidega muutuv ja kui küsida mõne tunni pärast, siis võib see number olla teine," rõhutas välisminister.

Liimets ei täpsustanud, mis riigi lennukiga Eestisse saabuvad afgaanid Kabulist ära tuuakse või kus nad vahepeatuse teevad.

Rääkides sellest, mis Eestisse saabuvatest afgaanidest edasi saab, ütles Liimets, et nad tuuakse Eestisse kui rahvusvahelise kaitse saajad. "Siseministeeriumi pädevuses on otsustada, kuidas nendega edasi toimitakse. Eesti seaduste järgi tuleb läbi viia menetlustoimingud ning seejärel otsustatakse, kuidas täpselt nende elu Eestis välja hakkab nägema selleks perioodiks, kui nad vajavad abi, et viibida oma kodukohast eemale, kuna seal on neil ohtlik elada," ütles minister.

Küsimusele, kas Eesti annab neile varjupaiga, vastas Liimets, et sellekohase otsuse teeb politsei- ja piirivalveamet vastavalt menetlustoimingutele.

"Siin ma kindlasti ei kiirustaks ametlikust otsusest ette, sest neid protseduure me viime läbi vastavalt Eesti seadusele. Kuid ma väga loodan, et need inimesed rahvusvahelise kaitse Eesti poolt saavad, sest olukord nende riigis on praegu kahetsusväärselt selline, et neil on oht elule just nimelt seetõttu, et nad on tegelenud näiteks inimõiguste kaitsega, naiste ja tüdrukute õiguste ja tervishoiuga sellest riigis. Ehk need on need humanitaarsed asjaolud, miks asüüli andmine nendele isikutele peaks olema igati asjakohane," rääkis Liimets.

Valitsus otsustas eelmisel nädalal, et Eesti võtab vastu kuni 30 afgaani, kes on Afganistanis ohtu sattunud. Lisaks 20 Eestiga koostööd teinud inimesele ja nende pereliikmele on Eesti valmis tänavu vastu võtma veel ka kümme Euroopa Liidu ja NATO-ga koostööd teinud afgaani ja nende pereliiget.