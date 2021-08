Lastehaigla juht: laste haigestumine pole kolmandas laines kasvanud

Tallinna lastehaiglas on praegu üks COVID-iga patsient ning mingit kinnitust meedias kõlanud väidetele, et laste haigestumine COVID-isse on kolmandas laines kasvanud, pole, ütles ERR-ile Tallinna lastehaigla juht Katrin Luts.

"Kolmanda lainega on meil väga-väga vähe haigeid olnud ja me ei saa kinnitada seda, et lapsed praegu tohutult-tohutult haiged on ja väga haiglaravi vajavad. Kolmandas laines ei ole kindlast mingit massilist laste haigestumist. See müüt, mis ajakirjanduses käib, ma ei ole näinud mingit tõestust sellele erialakirjanduses. Paanikat ei tohiks kindlasti külvata," lausus Luts.

Lutsu sõnul on COVID-iga nende haiglas olnud kokku kolm last, kellest kaks olid nooremad kui 12-aastased ning üks vanem, kes oli vaktsineerimata. Ühel kolmest oli COVID kaasuv haigus, ülejäänud kaks ei olnud meditsiinilises mõttes rasked haiged, lisas Luts.

Tallinna lastehaiglas on praegu viis COVID-kohta, vajadusel tekitatakse neid juurde, lausus Luts.

"Meil on olemas esimesest lainest ja teisest täiustatud tegutsemise plaan. Me ei ava praegu suurt arvu kohti, aga on etapiline eskalatsiooniplaan, sõltuvalt sellest, kuivõrd suureks haiglaravi vajadus kujuneb," ütles Luts.

Hiljuti pöördus valitsuse poole erakond Eestimaa Rohelised, et teada saada, milliseid ettevalmistusi tehakse alla 12-aastaste laste kaitseks, sest välisajakirjanduse väitel pidi delta tüvi laste seas kiiremini levima.