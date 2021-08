Ratas tegi Karisele ettepaneku kaaluda presidendiks kandideerimist

Kas Keskerakonna esimees Jüri Ratas helistas teile esmaspäeval ja tegi ettepaneku kaaluda Eesti presidendiks kandideerimist?

Jah, eile selline kõne oli. Sellised kõned on ootamatud, kuigi minu nimi on erinevates meediaväljaannetes figureerinud. Nii oli ka viis aastat tagasi, aga selliseid asju ei saa tõsiselt võtta ja nende mõtetega kaasa minna. Aga nüüd helistas Keskerakonna esimees. Nüüd ma pean mõtlema, mis tähendab "ei" või "jah" minu jaoks, aga ka pere jaoks ja Eesti riigi jaoks. Selleks ma võtsin natuke aega mõelda, kas need isikuomadused, mis mul on või mis ma ise arvan olevat, võiksid kuidagigi selle ametiga sobida.

Kui pikalt võtsite mõtlemisaega?

Ma ei öelnud täpselt. Ma arvan, et homme (kolmapäeval - toim) võiks see vastus tulla. Ma rõhutan veelkord, et kuna see tuli ootamatult, tuleb kõik läbi mõelda.

Kui te ütlete jah-sõna, siis tähendab see seda, et alustate kohtumisi ka teiste fraktsioonidega, sest Keskerakonnast ainukesena ju ei piisa?

Tõenäoliselt nii see protseduurika käib. Eks siis ole otsustamine nende käes, kes soovivad ja tahavad kohtuda. Kui minu poolt see jah-sõna tuleb.

Kas Ratas rääkis teiega ainult Keskerakonna nimel või viitas ta sellele, et tal on luba rääkida ka teiste nimel?

Ta viitas sellele, et neli erakonnajuhti (parlamendierakondade juhid, v.a EKRE - toim) olid maas istunud ning minu nime ja võimaliku kandidatuuri üle arutanud. See on info, mida mina haldan.

