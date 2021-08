Keskerakond teeb oma presidendikandidaadi eelistuse teatavaks pühapäeval

Neljapäevase kohtumise tulemus on see, et fraktsioon koguneb uuesti laupäeval kell 17 ja seejärel tehakse ettepanek Keskerakonna volikogule, kas toetatakse Karist või Tarmo Soomeret, ütles ERR-ile fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Keskerakonna volikogu koguneb pühapäeval kell 12 ja siis saab teatavaks, kes on ametlikult Keskerakonna presidendikandidaat, lisas Karilaid.

Karilaiu sõnul jättis Karis fraktsiooni liikmetele väga hea mulje, kuid erinevalt Reformierakonnast siiski veel otsust välja ei öelda.

"Me peame tegutsema sünkroonis teiste erakondadega. Me teame, et Isamaa ja sotsiaaldemokraadid kogunevad küll alles esmaspäeval, aga Keskerakonna esimees Jüri Ratasel on võimalus suhelda tihedalt erakondade juhtidega ja kaaluda, millisele kandidaadile on võimalus saada suurem poliitiline toetuspind," lausus Karilaid.

Karilaiu sõnul on Karisel palju tugevusi. "Ta on samuti (nagu Soomere) teadusmaailmas kaua tegutsenud ja kahe väärika ülikooli arendamise ja ülesehitamise juures olnud. Riigikontrolörina suutis ta näidata, et tal pole erakondlikku kreenivajumist. Tal ka rahvusvaheline kogemus läbi ülikoolide koostöö. Tema varasemad teod on näidanud, et tegu on väga tugeva kandidaadiga," märkis Karilaid.

Keskerakonna koalitsioonikaaslase Reformierakonna fraktsioon, kes kohtus neljapäeval presidendikandidaadiks pürgiva Alar Karisega, on valmis teda presidendikandidaadina toetama, ütles ERR-ile fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid arutavad oma eelistust esmaspäeval. EKRE on teatanud, et nemad toetavad oma presidendikandidaati Henn Põlluaasa.

Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub 30. augustil. Äravalituks osutumiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust.