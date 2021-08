Karis: Eesti tulevikule on oluline tark ja haritud rahvas

Presidendikandidaadiks kandideerima nõustunud ERM-i direktor Alar Karis tunnistas "Aktuaalsele kaamerale" antud usutluses, et peab endale südamelähedased teemad alles välja kujundama, kuid eks need lähtu tema senisest tegevusest, mistap peab ta Eesti tuleviku jaoks oluliseks tarka ja haritud rahvast.

Kuidas teile tundub, kas poliitikutel on tegelik, tõsine soov teid presidendiametisse kaaluda või võib see kõik olla hoopis selline varjuteater?

Täna hommikul ma kohtusin nelja erakonna juhiga ja mulle jäi küll mulje, ja ma ka küsisin seda, et kas see plaan on tõsine, ja see vastus oli jaatav. Kui sa inimesele silma vaatad ja ta ütleb sulle üht, siis ma loodan, et see nii ka on.

Te olete mitmeid aastaid töötanud riigikontrolörina ja oma elus ka väga palju poliitikutega kokku puutunud. Usaldate te poliitikuid?

See on selline keeruline küsimus. Lõpuks ei ole see ju poliitikud kõige laiemas tähenduses, vaid konkreetsetes inimestes, ja kui rahvas on valinud neid parlamenti või volikogudesse, siis ilmselt on neil teatud usaldus olemas. Ma ei näe põhjust alustada vestlust teadmisega, et ma ei usalda kedagi.

Homme kohtute te kahe suurema erakonna, Keskerakonna ja Reformierakonna juhtidega. Kas võib juhtuda, et homme, pärast neid kohtumisi, vaatavad nende kohtumiste pealt ka väiksemad erakonnad, kuidas edasi minna?

Me oleme kokku leppinud ka teiste erakondadega kohtuda esmaspäeval, nii et kõik need neli erakonda, kes on minuga ühendust võtnud, soovivad minuga ka kohtuda.

Kas te ei karda, et pühapäeval, kui toimub Keskerakonna volikogu, siis nad ütlevad seal, et nad kaalusid küll kaht väga tugevat kandidaati, aga toetavad ikka Tarmo Soomeret?

Aga mis ma sest ikka kardan! See on ju nende otsus ja nii see poliitika käib, siin pole karta midagi. Sest lõpuks, mida me tahame? Me tahame, et oleks võimalik valida president, kes hetkel on parim.

Presidentidel on alati olnud põhiteemad, mille eest nad seisavad. Mis oleksid teie puhul need südamasjad?

No eks need tuleb välja kujundada. Kindlasti kannan kaasas neid teemasid, mis on varasematel presidentidel olnud ja kindlasti tulevad enda omad ka juurde. Eks minu taustu arvestades – haridus ja teadus ja ka innovatsioon selles võtmes, et see võiks olla üks oluline asi, millega tegelda, sellepärast et tark ja haritud rahvas on Eesti tuleviku jaoks väga oluline.