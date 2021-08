Inimõiguste organisatsiooni andmetel on Venemaal vähemalt 410 poliitvangi

Moskvas baseeruva inimõiguste organisatsiooni Memorial Human Rights Centre andmetel on Venemaal vähemalt 410 poliitvangi.

Venemaa juhtiv inimõiguste rühmitus avaldas 16. augustil poliitvangide nimekirja. "Tegemist on minimaalse hinnanguga poliitvangidest, kes on vanglas või koduarestis. Tegelikkuses on poliitvange oluliselt rohkem," teatas Memorial.

Nimekirjas olevatest vangidest kaotasid 329 inimest vabaduse usuvabaduse praktiseerimise pärast. 81 inimest on vangis muudel põhjustel, teatas Rferl.

2021. aasta alguses oli nimekirjas 349 inimest.

Kõige silmapaistvam uus poliitvang on opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi. Nimekirjas on veel mitu tudengiajakirja Doxa töötajat. Doxa ajakirjanikud kajastasid Navalnõi arreteerimisega seotud proteste.

Memorali teatel piiratakse Venemaal üha rohkem usuvabadust. Eelkõige sihitakse moslemeid. Samuti suurendasid võimud survet Jehoova tunnistajate vastu.

Kremli hinnangul on Jehoova tunnistajad äärmuslased ja nende tegevus keelati 2017. aastal.