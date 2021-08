Luik: ma absoluutselt ei usu muutunud ja pehmesse Talibani

Luige sõnul ei takista Taliban praegu väliskodanike lahkumist Kabuli lennuvälja kaudu ning paljud lahkuda soovivad Afganistani kodanikud on pääsenud üle piiri naaberriikidesse, näiteks Indiasse. Selline olukord aga ei pruugi Luige hinnangul kaua kesta.

"See sõltub Talibani suvast ja kindlasti muutub nende käitumine jõhkramaks siis, kui viimased sõjalennukid ja viimased USA sõjaväelased on Kabuli lennujaamast lahkunud," ütles ta.

Luige sõnul sõltub Talibani käitumine palju sellest, kas soovitakse osaleda rahvusvahelises elus või mitte. Kui Talibani läbisaamine teiste riikidega ei huvita, võib oodata nende tegevuse jõhkramaks muutumist, märkis Luik.

"Praegu proovivad nad väliselt näidata pehmemat ja viisakamat nägu, aga ma ise oleksin selles suhtes skeptiline, sest tegu on ikkagi religioossete fanaatikutega, kes saavad oma jõu ja mõtlemise teistest allikatest kui muu rahvusvaheline üldsus. Jutt on ikkagi väga radikaalsest koraani tõlgendusest. Seetõttu ma pehmesse ja muutunud Talibani küll absoluutselt ei usu," lausus Luik.

Luige sõnul on rahvusvahelisel üldsusel praegu väga keeruline Talibani tegutsemist mõjutada.

"Selge on, et lääne mõju selles piirkonnas on muutunud minimaalseks, kui meie väed on lahkunud. Aga üldsus saab pöörata tähelepanu inimõiguste rikkumisele, saab kutsuda üles moodustama üleminekuvalitsust, kus on esindatud erinevad poliitilised jõud. Meie käes on ka massiivne majanduslik abi, mida rahvusvaheline üldsus on andnud Afganistanile ja see raha kuluks ära ka Talibani valitsusele," lausus Luik, ja lisas, et paljud riigid on Talibani võimupöörde järel juba loobunud Afganistanile majandusabi andmisest