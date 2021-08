President Kaljulaid kutsub roosiaia vastuvõtule kõikide omavalitsuste juhid

Omavalitsusjuhid kutsus president vastuvõtule seetõttu, et nendega on koostöö viie ametiaasta jooksul olnud kõige tihedam, ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

"President rääkis sellest hiljuti ka linnade ja valdade päeval, et omavalitsuste juhid on viie aasta jooksul olnud kõige tihedamad koostööpartnerid," märkis Linnamäe.

Linnamäe sõnul ei tasu omavalitsusjuhtide kutsumises näha Kaljulaidi katset leida teiseks ametiajaks kandideerimiseks toetust juhuks, kui presidendi valimine riigikogus ebaõnnestub ning kokku kutsutakse valijameeste kogu.

"Sellest ei tasu küll midagi otsida. Ma arvan, et oleks tore, kui ka järgmisel ja järgmistel aastatel oleks omavalitsusinimesi rohkem vastuvõtul," lausus ta, ning lisas, et tema arusaamise järgi pole valijameeste kogu vaja, sest parlamendierakondade juhid on avalikult kinnitanud, et soovivad presidendi 30. augustil riigikogus ära valida.

Linnamäe kinnitas, et vastuvõtule on kutsutud nii kõigi kohalike volikogude juhid kui ka kõik vallavanemad ja linnapead.

"Omavalitsuste roll nii meie iseseisvuse taastamise juures kui ka täna Eesti inimeste elu korraldamisel on ülioluline," lisas Linnamäe.