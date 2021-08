Lagle Parek: riigi juhtimisstruktuuri peaks kärpima

Kui vaadata praegu riigi juhtimist, siis tekib tunne, et liiga palju inimesi on liiga kõrge palga peal ja riigi administratsiooni oleks vaja kärpida, ütles presidendi vastuvõtul Lagle Parek.

Küsimusele, kes võiks saada järgmiseks Eesti presidendiks, vastas Parek, et seda ta ei tea, kuid üldist riigijuhtimist vaadates näeb ta, et midagi on viga.

"Viimasel ajal, kui ma vaatan kogu riigi juhtimist ja kandideerimist ja valimiskampaaniat, on mul tunne tekkinud, et me peaksime kärpima Eesti riigi juhtimisstruktuuri, neid on liiga palju. Liiga palju inimesi pääseb kõrgetele palkadele, vastutust kandma tegelikult. Mul on tunne, et meil on riigis vaja administratsiooni kärpida," lausus Parek.

Parek kandideeris aastal 1992 presidendiks, valituks osutus Lennart Meri. Parek ütles nüüd, et tal polnudki Meri vastu mingit lootust.

"Teades, et Lennartil tegelikult vastast pole Eesti,s et tema saab presidendiks, mul polnud kahtluseraasugi," ütles Parek.