Eesti sõdurid Malis läbisid taasiseseisvumispäeva puhul teatemaratoni

"Seekord oli jooksmine oodatust pisut raskem. Võidupühal toimunud poolmaratoni ajal oli ilm tunduvalt jahedam. Samas ettevalmistus oli hea – jooksin kaks poolmaratoni ning 10 kilomeetriseid jooksuringe," ütles maratoni läbinud nooremveebel Sander Kabur.

"Veel kaks nädalat tagasi ütlesin, et ma ei hakka täisdistantsi jooksma, kuid mingi ime läbi veendi mind ümber. Tegemist oli minu esimese maratoniga, mis omakorda toimus kõrbes," ütles nooremleitnant Janno-Joosep Naaber.

Teatemaraton algas kohaliku aja järgi kell viis hommikul ja 42 kilomeetrise distantsi läbimiseks kulus keskmiselt üle nelja tunni. Viimaste ringide ajal oli õhutemperatuur üle 35 kraadi.

Oma panuse maratoni korraldamisel andis ka rahvuslik toetuselement ning jooksul mitteosalevad jalaväerühma liikmed, tagades jooksjatele joogipunktid ning jälgides nende tervislikku seisundit.

Õhtul korraldati koos prantsuse sõduritega ka pidulik rivistus.

"Soovin teile taasiseseisvumise 30. aastapäeva puhul tugevat tahet õnnestuda nii militaarmaailmas kui eraelus ning julgust ja oskust improviseerida. Usun, et hetkel maailmas toimuva taustal on need omadused just need, mida läheb vaja, et õnnestuda oma tegemistes," ütles rivistusel peetud kõnes Eesti kontingendi vanem major Rauno Viitmann.

Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust relvastatud terroristlike rühmituste vastu. Operatsioon Barkhane algas 1. augustil 2014. aastal.