Ukraina president: Nord Stream 2 on ohtlik geopoliitiline relv

"Me näeme seda projekti eranditult läbi julgeolekuprisma ja peame seda Kremli ohtlikuks geopoliitiliseks relvaks," lausus Zelenski ühisel pressikonverentsil Saksa liidukantsleri Angela Merkeliga.

Merkel leidis, et Venemaa ei peaks oma peagi Nord Stream 2 kaudu Ukrainast mööduvat gaasi relvana kasutama.

"Me oleme nõus ameeriklastega, et seda gaasi ei peaks geopoliitiise relvana kasutama, ning see taandub küsimusele, kas transiidilepingut Ukrainaga pikendatakse," ütles Merkel, viidates 2024. aastal lõppevale Moskva kokkuleppele Ukrainaga.