USA diplomaat: Nord Stream 2 peab arvestama EL-i nõudmistega

Kõneledes laupäeval Kiievis toimunud konverentsil YES Brainstorming märkis Hochstein, et USA on jätkuvalt gaasitoru vastu ja Gazpromi teade tööde lõpetamise kohta on kahetsusväärne.

Hochsteini sõnul jätkab USA koostööd Saksamaaga, et olla kindel sertifitseerimise ja EL-i kolmanda energiapaketi rakendamises, mis leevendaksid torujuhtme kõige halvemaid mõjusid.

Konverentsi YES Brainstorming korraldajateks on Jalta Euroopa Strateegia (YES) ja Viktor Pintšuki Fond.

Gazpromi juht Aleksei Miller teatas, et reede hommikul kell 8:45 Moskva aja järgi sai täielikult valmis gaasitoru Nord Stream 2 ehitus.

Riigile kuuluv energiahiid Gazprom on Venemaa suurim maagaasi tootja. Firmale kuulub Venemaa gaasiekspordi monopol.

Torujuhe suudab aastas tarnida 55 miljardit kuupmeetrit gaasi.

Ukraina, Poola ja teised Ida-Euroopa riigid kardavad, et Moskva mõju Euroopa energiavarustusele kasvab. Kardetakse samuti, et Kiiev jääb aastas ilma kahe miljardi dollari suurusest transiiditasust.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon tahab suhteid Saksamaaga parandada. USA loobus seetõttu vastuseisust torujuhtme projektile. Berliin lubas vastutasuks kaitsta Ukrainat ja Euroopat võimalike Venemaa ohtude eest. Samuti toetab Saksamaa rahaliselt Ukraina energiaprojekte.