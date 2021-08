Valitsus suunab klassiruumide ventilatsioonisüsteemidesse 30 miljonit eurot

Koroonaviiruse ulatusliku leviku ärahoidmisel on ventilatsioon võtmetähtsusega. Samas on mehhaanilise ventilatsioonisüsteemiga vaid 70 protsenti Eesti haridusasutuste klassiruumidest. Kolmandik klassiruumidest on loomuliku ventilatsiooniga, mis aga ei vasta tänapäevastele nõuetele, sest seal kerkib süsihappegaasi tase väga kiiresti ohtlikule tasemele.

Haridusminister Liina Kersna ütles, et loomuliku ventilatsiooniga klassides peab jälgima süsihappegaasi taset ning õhutama ruume regulaarselt. CO 2 taseme jälgimiseks on aga vajalikud spetsiaalsed andurid. Valitsuse otsusega moodustatakse spetsiaalne fond, kust kohalikud omavalitsused saavad taotleda raha CO 2 andurite soetamiseks.

CO 2 andurid on aga kiirabilahendus. Pikemas perspektiivis tuleks koolides-lasteaedades siiski loomulik ventilatsioon mehhaanilise ventilatsioonisüsteemiga asendada. See on märksa kulukam tegevus. Valitsus otsustas eraldada selleks 30 miljonit eurot. Esimeses voorus läheb jagamisele 15 miljonit eurot.

Sedagi raha saavad haridusasutustele taotleda kohalikud omavalitsused. Kersna sõnul on veidi enam kui pooled kohalikud omavalitsused seda võimalust juba kasutanud.