Maksu- ja tolliameti peadirektor lahkub ametist

Maksu- ja tolliameti peadirektor Madis Jääger lahkub 19. septembrist ametist, et jätkata tegevust erasektoris.

"Maksu- ja tolliamet on suure potentsiaaliga riigiasutus. Tunnustan ja tänan kogu meeskonda, kelle siht on pakkuda mugavat ja tõhusat maksukogumist ning aidata kaasa hea majanduskeskkonna loomisele riigis. Olen jõudnud veendumusele, et enda potentsiaali suudan paremini realiseerida erasektoris ja olen otsustanud edasi liikuda," selgitas Madis Jääger.

"Näen ennast edaspidi juhina erasektoris, kus kõik äriprotsessid on ühtselt juhitud ja kogu meeskond töötab selgete äriliste eesmärkide nimel," lisas Jääger.

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ütles, et Madis Jäägeri otsus siirduda tagasi erasektorisse tuli ootamatult.

"Aga igaühele ei sobigi töö avaliku sektori tippjuhina. Tänan Madist meile pühendatud aja eest ja soovin talle edu edaspidiseks," ütles Merike Saks.

Avalik konkurss MTA uue peadirektori leidmiseks viiakse läbi lähiajal.