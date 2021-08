Galerii: Jõhvi sõjaväelinnak saab humoorika ratsamonumendi

Anneli Porri (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing) ütles, et võidutöö "Tasakaal" eristus teistest konkursi töödest selgelt, sest julges pakkuda figuratiivset lahendust.

"Skulptuur mängib klassikalise heroilise ratsamonumendi mõttega, kuid lisab sinna sümpaatselt ka huumorit ja pehmeid väärtusi. Sõjaväelinnakus peaks just olema ka koht, mis meenutab, mille eest me tegelikult sõdime," märkis Porri.

Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga lisas, et tal on hea meel, et lõpuks saab puhtalt funktsionaalseteks ehitatud kasarmute ja laohoonete vahel olema ka silmale ja mõttele puhkust pakkuvat kunsti.

"Võitjaks osutunud töö laseb minu hinnangul ennast igal meie tegevusvaldkonnaga kokkupuutuval inimesel isemoodi mõista ning seoseid enda jaoks luua. Võib olla läbi selle saame paremini hoomata ka enda rolli meie iseseisvana püsimises," ütles Luga.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus on 63 810 eurot ilma käibemaksuta. Kunstiteose hind on arvutatud vastavalt seaduses ettenähtud ühe protsendi ehitise maksumusest ning on kujunenud nii suureks, kuna konkursi eelarves on kombineeritud mitme viimastel aastatel ehitatud hoone maksumused.

Kunstiteose asukohaks on Jõhvi sõjaväelinnaku peavärava lähedal staabi, sõdurikodu ja sissesõidutee läheduses asuv trasside vaba haljasala. Teos on valmimisel vaadeldav kõigile, kes sisenevad territooriumile ning teos saab olema vaadeldav ka tänavalt.

Kunstikonkursile laekus seitse kavandit. Konkursi teise koha pälvis Arhitektuuribüroo MA OÜ (Liis Uustal, Egon Metusala, Mihkel Pajuste, Mariliis Kundla) teos "Kaitsekilp" ning kolmanda koha Kaidi Marii Kütti ja Rasmus Rattase teos "Austuse avardus".