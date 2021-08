Seer: Jansseni ootajad võiksid end vaktsineerida Modernaga

Sel nädalal saabub Eestisse 23 400 Pfizeri ja 20 400 Moderna vaktsiini.

COVID-19 vastase vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seeri sõnul ei tasu inimestel jääda Jansseni vaktsiinitarnete taastumist ootama ja tuleks otsustada Moderna vaktsiini kasuks.

"Janssenit ei tule kahjuks ka sellel nädalal, tootjal on endiselt tõsised tarneraskused. Meile on järgmiseks nädalaks lubatud küll 13 000 doosi Janssenit, aga kas see ka saabub, loodame parimat. Seetõttu toimuvad praegu vaktsineerimised valdavalt Pfizeri ja Modernaga, mis mõlemad sobivad alates vanusest 12 eluaastat," rääkis Seer.

Modernaga tuleb teine doos teha nelja nädala pärast, Pfizeri puhul kuue nädala pärast. "Minu soovitus neile, kes ootavad, et saaks end ühedoosilise Jansseniga kiiresti ära vaktsineerida, on mitte enam venitada. Kui ka Jansseni tarned taastuvad on need siiski väiksemad kui nõudlus ja kiirem viis saada täiskaitse ja Euroopa Liidu vaktsineerimispass on ennast vaktsineerida Moderna vaktsiiniga," rääkis Seer.

Moderna vaktsiin on Seeri sõnul saadaval paljudes kiirvaktsineerimise kohtades ja info on nende osas üleval portaalis vaktsineeri.ee ja infotelefonil 1247. "Ka digiregistratuuris on Modernaga vaktsineerimiseks aegu saada pea igas maakonnas ja neid tuleb kindlasti kogu aeg juurde," sõnas Seer.

Eelmisel nädalal vaktsineeriti 16 471 inimest esmase doosiga ja 10 561 teise doosiga. Üle mitme nädala on vaktsineerimistempo langenud, Seeri sõnul on vaktsineerimise võimalusi samas juurde tulnud.