Reoveeuuring: Ida-Virumaal koroonaviirust pole, kõrgem tase Lõuna-Eestis

Sellenädalane reoveeuuring näitab, et koroonaviiruse tase Eestis on tõusnud aprilliga võrreldavale tasemele, seejuures pole viirust pea üldse Ida-Virumaa linnades.

Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa ning Harjumaa erinevus on selge. Ida-Virumaalt, Kohtla-Järvelt, Kiviõlist ei leidnud me viirust üldse, samuti Rakverest, rääkis ERR-ile uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.

"Praegu on pigem murekohaks Lõuna- ja Kesk-Eesti. Seal on viirust kõige rohkem. Põlva, Elva, Tõrva, Paide," loetles Tenson. Ida-Virumaal ning Tallinnas ja Harjumaal on viiruse tase madalam.

Seekord on ilmselt mingid levitamissündmused toimunud Lõuna-Eestis ja Kesk-Eestis sagedamini, ütles Tenson.

Reoveeuuring on terviseametile abistav tööriist, aidates jälgida puhangudünaamikat ning avastada varjatud koldeid. Uuring annab varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist.

'Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid.