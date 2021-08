Saarte Hääl ja Kadi raadio saavad uue peatoimetaja

"Vanus on juba selline, et kui tahad elus midagi uut proovida, siis on praegu just õige aeg seda teha," põhjendas Gunnar Siiner Saarte Hääles uuele töökohale minekut.

Siiner oli ka Pressinõukogu esimees, kust ta samuti lahkub, sest tema kahe aasta pikkune ametiaeg saab läbi.

2009. aastast Saaremaal elav Mele Pesti on vabakutselise ajakirjanikuna teinud kaastööd Eesti pea kõigile suurematele meediaväljaannetele, pikemalt on ta töötanud Eesti Ekspressi kirjandustoimetaja ja kultuuriajakirjanikuna.

Kadi Raadio OÜ juhatuse liige Vjatšeslav Leedo ütles, et Saaremaa meediamaja on jõudnud oma arengus eesmärgini, mis 15 aastat tagasi toonast Oma Saart, tänast Saarte Häält taas käivitades seati: "Elujõulise ajalehena Saarte Hääl majanduslikus mõttes lapsehoidmist enam ei vaja, sisulises arengus saab minna ainult edasi ja kes saab seda veel paremini teha kui uus peatoimetaja. Et mitte langeda rutiini, on vaja värsket verd."